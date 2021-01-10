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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الساحر ميسى يخرج بعدة أرقام قياسية من مواجهة غرناطة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:16 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عدة أرقام قياسية بتسجيله هدفين لبرشلونة في مرمى مضيفه غرناطة، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل ميسي 10 أهداف على الأقل، في آخر 15 موسما له بالليغا، ليصبح اللاعب الوحيد الذي تمكن من تحقيق هذا الرقم في تاريخ الدوري الإسباني.

ورفع ميسي رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفا، وانفرد بعرش صدارة هدافي الموسم الحالي لليجا، مبتعدا بفارق هدف عن كل من الثلاثي، الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، وإياجو أسباس مهاجم سيلتا فيغو.

كما تخطى الساحر ميسي غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدد الأهداف المسجلة مع الأندية من الركلات الحرة المباشرة، بعد أن أحرز هدفه الشخصي الثاني بتسديدة متقنة من كرة ثابتة، ليرفع رصيده إلى 48 هدفا مسجلا من الركلات الحرة المباشرة بقميص برشلونة، منها 37 في الليجا.

بينما سجل رونالدو 47 هدفا حتى الآن بقمصان الأندية (سبورتينج، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس) التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وقاد النجم الأرجنتيني فريقه برشلونة إلى تحقيق انتصار الثالث على التوالي وهذا الإنجاز هو الأول له في الموسم الحالي أيضا، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري.

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