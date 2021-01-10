صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب «النفري منتحلًا.. سؤال في المواقف والمخاطبات» تأليف أسامة غالي.يقول الباحث عبد الجبار الرفاعي، في الكلمة التي ذيلت الغلاف الخلفي للكتاب: «قلما قرأتُ عملًا رصينًا جادًا في السنوات الأخيرة يهتم بتحقيق آثار العرفاء ككتاب: "النفري منتحَلًا"، هذا التحقيق مبتكر فريد في بابه، وهو يجيء في ضوء اهتمامي بآثار العرفاء، خاصة شذرات النفري، وما تعزفه على أوتار القلب،كأنها موسيقى روحية بهيجة».وأضاف: «كتاب أسامة غالي هذا إضافة نوعية للمكتبة العرفانية العربية، بهرني فيه التتبع الواسع، وتشبع ذوق الباحث بمناخات التصوف، والمهارة في التقاط ما يرمي إليه من الموسوعات الثرية، كالفتوحات المكية وغيرها، كان الباحثُ حاذقًا في التمحيص والمقارنات واستخلاص النتائج وإبداء النظر، بعقله اليقظ، وروحه المشرقة بالأنوار، وقلبه العاشق للضوء».وتابع: «أتطلع أن يكتمل هذا الجهد الرائد بعمل قادم، يدرس لغة النفري ويحلِّل خطابه، في سياق بنية النثر في عصره، ومقارنة الشذرات المنسوبة للنفري بشذرات عرفاء عاشوا في عصور أخرى، كي نتثبت بشكل أدق من انتماء النص ونسبته، عبر مقارنته بالنصوص المحاكية في زمان المؤلف والأزمنة اللاحقة».واختم: «في عالم كئيب يشحّ فيه المعنى يصبح إحياء جواهر العرفان المشبعة بالمعنى ضرورة تفرضها متطلبات الروح الملحة للمعنى، جواهر العرفان مرآة يرى فيها الإنسان تجليات الرحمة الإلهية، والألوان المضيئة لتجليات جمال الله في الوجود».