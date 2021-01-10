مساعد الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع المغرب أضحت قوية أكثر من أى وقت مضى

اعتبر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن علاقات بلاده مع المغرب "أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى"، آملا في أن "تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور في المستقبل".وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" في تصريح له، أشاد شينكر بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذكر بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.وقال: "احتفلنا الأسبوع الماضي بمرور 15 عاما على دخول اتفاقنا رسميا حيز التنفيذ، وهناك أكتر من 150 مؤسسة استثمارية أمريكية تعمل حاليا بالمملكة المغربية".وأكد مصدر مطلع ان شينكر سيفتتح اليوم الأحد قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة بالصحراء بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.