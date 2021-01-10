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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا.. استقالة وزيرة متهمة بسرقة أعمال أكاديمية

الأحد 10/يناير/2021 - 03:40 ص
كريستين أشباخر
كريستين أشباخر
وكالات
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أعلنت وزيرة العمل والعائلة والشباب النمساوية، كريستين أشباخر، عن استقالتها من منصبها، إثر مزاعم بسرقتها العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت أشباخر، المنتمية لحزب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إن قرارها ناجم عن رغبتها في "حماية عائلتها"، منددة بـ"العدوانية والهجمات السياسية" الموجهة ضدها بـ"قوة لا يمكن تحملها".

واتُهمت الوزيرة (37 سنة) بـ"السرقة الأدبية والاقتباسات غير الصحيحة وعدم الإلمام باللغة الألمانية" خلال إنجازها مذكرة الماجستير سنة 2006 التي نالتها بتقدير "جيد جدا".

وكانت مدونة مختصة في تتبع السرقات الأدبية أشارت إلى أن المذكرة "مكونة من 134 صفحة من الكلام الفارغ، وخمسها على الأقل مأخوذ من مصادر أخرى دون أن تنسب الاستشهادات إلى مؤلفيها".

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