مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

تستقبل قاعة المسرح التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ ندوة بعنوان "دور الدولة فى دعم ذوي القدرات الخاصة"٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.ويشارك في الندوة كل من سمية عبد الرازق مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني٬ سامية حسن نائب رئيس مجلس إدارة حمعية التأهيل المهني٬ ويدير اللقاء المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله.وتتناول الندوة الحديث عن تقدير القيادة السياسية لحقوق ذوي الهمم٬ كي يعيشون بكرامة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال إصدار القوانين المتعلقة بهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى أن هذا العام قد أتاح للمجتمع بأكلمة وكافة فئاته زيادة الوعي بقضايا أبناء هذه الفئة، وأيضا تقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم داخل المجتمع، خاصة أن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته بالمثابرة والعمل الجاد وأصبح صورة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحراز الميداليات.