صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»، من تأليف الدكتور روس إلينهورن٬ وترجمة سامر السراج.يري روس إلينهورن باعتباره طبيبًا ورائدًا فكريًّا في مجال الصحة العقلية والإدمان، أننّا ننظر غالبًا في الاتجاه الخاطئ عندما نحاول فك رموز العوامل التي تدعم التغيير الإنساني.ويقترح أنّه من المثمر للغاية النظر إلى أسباب عدم قيامنا بالتغيير، أكثر من العمل على فهم أسباب قيامنا بالتغيير؛ لأنّه من خلال النظر في أسباب عدم التغيير، فإننا نمنح أنفسنا أفضل فرصة للتغيير الفعلي بطرق هادفة.يوضح «إلينهورن» كيف أننّا نحرص على الاستمرار بأمورنا المألوفة بسبب ما يسميه «الخوف من الأمل»، وهو الفعل المتمثل في حماية أنفسنا من المزيد من خيبة الأمل، ويحدد «الأسباب العشرة لعدم التغيير» من أجل مساعدتنا في معرفة سبب تصرفنا بالطريقة التي نتصرف بها حين يواجهنا تحدي الأمل، ومن بين تلك الأسباب:- القيام بالتغيير يعني رفع سقف توقعاتك، وبالتالي المخاطرة بأن تخيب أمل نفسك.- طالما تقوم بالتغيير، فإنك تصبح مسؤولًا بشكل أكبر عن إجراء تغييرات أخرى أكثر مما لو بقيت على حالك.- عندما تقوم بالتغيير يغدو مستقبلك أقل قابلية للتنبؤ به.- القيام بالتغيير يعني تدمير الصرح النفسي الذي قمت ببنائه لإحياء ذكرى الإصابات السابقة.- عندما تقوم بالتغيير فإنك في كل مرة ترفع من احتمالية خسارة أو تعطيل علاقتك مع أشخاص محددين.