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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«وول ستريت جورنال»: البيت الأبيض وراء استقالة كبير المدعين فى جورجيا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:49 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت أرفع مدعي فدرالي في ولاية جورجيا على الاستقالة؛ بسبب خلافات متعلقة بنتائج الانتخابات في الولاية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن المدعي من أصول كورية، بيونج جي باك، الذي أعلن عن استقالته الإثنين الماضي؛ بسبب «ظروف غير متوقعة» تلقى قبيل هذه الخطوة اتصالًا من مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل.

وتابعت الصحيفة أن هذا المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه طلب من المدعي ترك منصبه، لعدم بذله الجهود الكافية للتحقيق في مزاعم الرئيس ترامب بشأن وقوع «احتيال» في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب جاء ضمن إطار حراك استمر لأسابيع من ترامب لمراجعة نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة حيث خسر أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن ترامب أجرى ثلاث مكالمات هاتفية على الأقل مع مسؤولين كبار في جورجيا، منهم سكرتير الولاية، براد رافينسبيرغر، لحثهم على «اكتشاف احتيال» في عملية الاقتراع رغم عدم عثورهم على أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.

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