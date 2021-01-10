مانشستر يونايتد يبلغ دور الـ -٣٢ لكأس إنجلترا بفوزه على واتفورد بهدف

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دور الـ 32 لبطولة كأس إنجلترا لكرة القدم، على ضيفه واتفورد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات دور الـ 64 للمسابقة.سجل هدف مانشستر يونايتد واللقاء الوحيد، لاعبه سكوت ماكتوميناي في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.وفي المباريات الأخرى التي أقيمت ضمن الجولة ذاتها، فاز أرسنال على نيوكاسل 2بنتيجة 2-0، وبرينتفورد على ميدلزبره 2-1، وشيفيلد على إكتر سيتي 2-0، وسوانزي سيتي على ستيفيناج 2-0، وفولهام على كوينز بارك رينجرز 2-0.