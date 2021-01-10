افتتاح معرض وكأنها القاهرة للفنان عمر الفيومى.. اليوم

تحتضن قاعة النيل للفنون بالزمالك٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد٬ افتتاح أحدث معارض الفنان عمر الفيومي "وكأنها القاهرة" والذي يستمر حتي 25 يناير الجاري.و"الفيومي" أقام العديد من المعارض الجماعية والفردية٬ من بينها: معرض بقاعة محمد ناجي بأتيلييه القاهرة 2002. معرض بقاعة كريم فرنسيس بالزمالك 2005.معرض "كلام حريم" بالمركز الروسي للعلوم والثقافة يناير 2010. معرض بقاعة آرت لونج مارس 2014. معرض "وجوه الفيومى" بجاليرى مصر بالزمالك يناير 2017. معرض "الساحر" بجاليرى العاصمة بالزمالك ديسمبر 2017.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين زوار المعرض، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.