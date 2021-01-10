باريس سان جيرمان يفوز على بريست 3-0 فى الدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على ضيفه بريست بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان، مويس كين في الدقيقة 16، وماورو إيكاردي في الدقيقة 81، وبابلو سارابيا في الدقيقة 83.والفوز رفع رصيد سان جيرمان إلى 39 نقطة، في المركز الثاني لجدول الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد بريست عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.