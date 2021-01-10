مسار العائلة المقدسة محاضرة أونلاين بالأعلى للثقافة

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء غد الإثنين٬ محاضرة بعنوان "مسار العائلة المقدسة" والتي يقدمها الباحث الدكتور محفوظ صليب٬ الأستاذ بكلية الفنون الجميلة.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتتطرق المحاضرة إلي مسار العائلة المقدسة منذ خروجها من بيت لحم إلى غزة٬ مرورا بالعريش٬ ودخولها مدينه تل بسطا بالقرب من الزقازيق وفيها انبع السيد المسيح عين ماء وكانت المدينة مليئة بالأوثان وعند دخول العائلة المقدسة المدينه سقطت الأوثان على الأرض فأساء أهلها معاملة العائلة المقدسة فتركت العائلة المقدسة تلك المدينة وتوجهت نحو الجنوب حتى جبل الطير في درنكة بأسيوط.