«شبيه المسيح يشعل حربًا باردة».. ديوان جديد لجورج ضرغام عن دار الأدهم

صدر مؤخرًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ ديوان للشاعر جورج ضرغام بعنوان «شبيه المسيح يشعل حربًا باردة».والديوان ينتمي لشعر النثر، وقد سبق وصدر لــ«ضرغام» ديوان بعنوان «هيستريا شتاء قاهري».ومن أجواء الديوان نقرأ: لم أغرق في عتمة الكتب٬ فتحت سفري لأقرأ فنجان عينيوكنت أعمي..أفسر نبؤات خبزي٬ حين ينفجر الحمامدقيقًا معجونًا بشهوة المطر.سأكتب أني مجرد نبي كذاب كان يقول الشعرحين يتعطل الوحي.وأكتب أن الملائكة أيضًا يكتبون الشعرحين يتوقف الوحي٬ كي لا يصبحوا عاطلين عن العمل:السحاب ورق أبيض.. والمطر حبر مسكوب.وكنت أعمي..خذ عيني وارجمني بها..لتكن عيني صابونة تغسل يد الجريمة قبل العشاءوليكن مكان عيني مقبرة تذكاريةأعانق جثث إخوتيوأري وشم القتلة أوضح من ساعة القدرفي معصم ملائكة القيامة.