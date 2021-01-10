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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شبيه المسيح يشعل حربًا باردة».. ديوان جديد لجورج ضرغام عن دار الأدهم

الأحد 10/يناير/2021 - 01:00 ص
شبيه المسيح يشعل
شبيه المسيح يشعل حربًا باردة
نضال ممدوح
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صدر مؤخرًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ ديوان للشاعر جورج ضرغام بعنوان «شبيه المسيح يشعل حربًا باردة».

والديوان ينتمي لشعر النثر، وقد سبق وصدر لــ«ضرغام» ديوان بعنوان «هيستريا شتاء قاهري».

ومن أجواء الديوان نقرأ: لم أغرق في عتمة الكتب٬ فتحت سفري لأقرأ فنجان عيني
وكنت أعمي..أفسر نبؤات خبزي٬ حين ينفجر الحمام
دقيقًا معجونًا بشهوة المطر.
سأكتب أني مجرد نبي كذاب كان يقول الشعر
حين يتعطل الوحي.
وأكتب أن الملائكة أيضًا يكتبون الشعر
حين يتوقف الوحي٬ كي لا يصبحوا عاطلين عن العمل:
السحاب ورق أبيض.. والمطر حبر مسكوب.
وكنت أعمي..
خذ عيني وارجمني بها..
لتكن عيني صابونة تغسل يد الجريمة قبل العشاء
وليكن مكان عيني مقبرة تذكارية
أعانق جثث إخوتي
وأري وشم القتلة أوضح من ساعة القدر
في معصم ملائكة القيامة.

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