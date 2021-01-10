إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

قال الدكتور محمد كمال سلامة، رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، إن الطبيب محمد كمال رزق، استشاري التخدير وعضو مجلس نقابة أطباء كفر الشيخ، مصاب بفيروس كورونا وموجود حاليا بقسم العزل ولكن للأسف انضم إليه شقيقه مؤخرًا مصابًا بالفيروس وبعد ذلك انضم إليهما والده مصابا كذلك بالفيروس.وكشف رئيس قسم العزل بمستشفى الجامعة، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن والد الطبيب أيضًا مصاب بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي، لافتا إلى أن حالة الطبيب حاليًا وشقيقه أصبحت مستقرة يخضعان للعلاج اللازم، ووالدهما يعاني من بعض الصعوبات بحكم كبر سنه ولكنه يخضع للعلاج ويستجيب للعلاج، كما تتم متابعة زوجته أيضًا الموجودة في العزل المنزلي.فيما ناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.