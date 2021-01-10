وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 370 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مستوى 370 ألف حالة وسط توقعات لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بسبب الجائحة.وتفيد بيانات جامعة جونز هوبكينس الأمريكي بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى 22060588 حالة، من بينها 371616 وفاة، أي نحو 1.7%.وذكرت الجامعة، في إحصائية نشرتها اليوم أن عدد الإصابات المسجلة الجمعة بلغ 283204 حالات، بينما وصلت حصيلة الوفيات اليومية إلى 3456.وفي غضون ذلك أكد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أنه يتوقع بقاء عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا عند مستوى يتراوح بين 2500 و5000 شخص، مبينا في مقابلة صحفية: "من المرجح أن تتدهور الأوضاع أثناء يناير وربما في بعض أيام فبراير قبل أن يحصل تحسن".وحذر المسؤول الصحي الكبير مع ذلك من أن تؤدي اضطرابات الكابيتول يوم 6 يناير إلى تفش جديد لفيروس كورونا قد يضرب البلاد بأسرها.وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وحصيلة ضحايا الجائحة.