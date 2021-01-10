ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بثنائية نظيفة فى مرمى تورينو

عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو في إطار الجولة السابعة عشر من المسابقة.سجل هدفي ميلان كل من رفائيل لياو في الدقيقة 25 وفرانك كيسي في الدقيقة 36.الفوز رفع رصيد ميلان إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 4 نقاط عن جاره إنتر صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع روما في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.