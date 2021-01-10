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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بثنائية نظيفة فى مرمى تورينو

الأحد 10/يناير/2021 - 12:46 ص
ميلان
ميلان
أ ش أ
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عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو في إطار الجولة السابعة عشر من المسابقة.

سجل هدفي ميلان كل من رفائيل لياو في الدقيقة 25 وفرانك كيسي في الدقيقة 36.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 4 نقاط عن جاره إنتر صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع روما في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

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