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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض للتصوير الزيتى وآخر للنحت بجاليرى قرطبة.. اليوم

الأحد 10/يناير/2021 - 12:38 ص
من أعمال عماد رزق
من أعمال عماد رزق
نضال ممدوح
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يفتتح في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد٬ بجاليري قرطبة للفنون بالمهندسين٬ معرضين تشكيليين٬ المعرض الأول تصوير زيتي للفنان عماد رزق٬ أما المعرض الثاني فهو معرض للنحت لحسام حسين، ويستمر المعرضين حتي 30 يناير الجاري.

وعن رؤية الفنان عماد رزق الفنية، يقول الناقد محمد مرسي: «الإحساس العالى جدًا بالمنظر هذا ما تستشفه من أعمال عماد رزق الذى بدأ تعبيريًا ثم أصبح تأثيريًا ولكن بطريقته ومفهومه تستغرب جدًا من سيطرته على اللوحة المفتوحة على تفاصيل كثيرة، بدءًا من الحشود البشرية في الأسواق الشعبية وعلى المقاهي، وانتهاءً بتفاصيل تشى بشخصية المكان الذي يمثل خلفية اللوحة، أنها قدرة فذة في توصيل الإحساس الذي يريده من خلال جو احتفالي يتوسل بالخطوط وألوان الباستيل والزيت والأكوريل والأكريلك».

والمثال حسام حسين حصل على تكريمات، وشارك في أكثر من 30 معرض جماعي وملتقى ومسابقة وسمبوزيومات النحت.
من أعمال المثال حسام حسين
من أعمال المثال حسام حسين

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