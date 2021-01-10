الجيش الأمريكى يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف دير الزور

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن قوات الجيش الأمريكي أرسلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور.ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية، أن رتلا يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الجيش الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، وذلك لتعزيز قواعده هناك.وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة رافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.