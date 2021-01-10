رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد رصد «السلالة البريطانية».. فرنسا تشدد إجراءات مكافحة كورونا فى مرسيليا

الأحد 10/يناير/2021 - 06:51 ص
كورونا فى مرسيليا
كورونا فى مرسيليا
وكالات
طباعة
فرضت الحكومة الفرنسية حظر تجول ليليا في مدينة مرسيليا بعدما أعلنت سلطات المدينة رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أصلا في بريطانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، غيرت مرسيليا، شأنها شأن مدن فرنسية أخرى ومنها ستراسبورج وديجون، موعد الحظر ليكون من 18:00 حتى 06:00، بينما كان يبدأ سابقًا في الساعة 20:00، وتبدأ الإجراءات الجديدة مساء الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في فرنسا، التي تسجل حاليًا سابع أكبر عدد لضحايا الجائحة في العالم.

وسجلت فرنسا 20177 إصابة جديدة مؤكدة بـ«كوفيد-19» و171 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت شرطة مرسيليا، أن الجهات الصحية سجلت 21 إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا، وتعتبر أكثر انتشارًا بنسبة 70%، موضحة أن جميع الحالات مرتبطة بعائلة واحدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في 23 يناير

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ«الممثل السكران»

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 10-1-2021

الساحر ميسى يخرج بعدة أرقام قياسية من مواجهة غرناطة

زيدان: كان يجب تأجيل مباراة أوساسونا بسبب الثلوج

إيلون موسك يتخلص من ممتلكاته من أجل استعمار المريخ

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»

افتتاح معرض وكأنها القاهرة للفنان عمر الفيومى.. اليوم