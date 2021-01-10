الشرطة الإسرائيلية تمنع متظاهرين مناهضين لنتنياهو من دخول القدس

أفاد موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي بأن الشرطة منعت متظاهرين من دخول مدينة القدس للمشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشار الموقع إلى أن عددا من المدن شهدت، مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحديدا قرب مقر إقامته في القدس المحتلة وفي مدينة تل أبيب.وتأتي الاحتجاجات بعد يوم واحد من تقرير أشار إلى أن نتنياهو وعائلته نُقلوا إلى غرفة آمنة، بعد بلاغ بشأن تمكن محتجين من اختراق أحد الحواجز الموضوعة لحماية منزل رئيس الوزراء.وتشهد إسرائيل مظاهرات للأسبوع الـ29 على التوالي، ضد نتنياهو، للاحتجاج على سياساته في مواجهته أزمة كورونا، فضلا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.