العناية الإلهية تنقذ مستشفى ههيا المركزى من «كارثة»

أتقذت العناية الإلهية، مستشفى ههيا المركزي، من كارثة كادت تودي بحياة عدد من المرضى، وذلك بعد تعرض المستشفى لنقص الأوكسجين.و أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أنه قد تم تدارك الأمر فى وقته، ولحسن تصرف نائب مدير المستشفى، وتدخل الجمعيات الأهلية تم السيطرة على الوضع.وقال توفيق حماد، أمين عام الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهليه بالشرقية، أن الجمعيات الأهلية كان لها دورًا بارزًا في تدارك تلك الأزمة، والسيطرة على الوضع، لافتًا إلى أن شباب الجمعيات الأهلية قاموا بتوفير إسطوانات لإنقاذ المرضى في الحال.و أضاف «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شباب الجمعيات الأهلية قاموا بتوفير أنابيب الأكسجين للمرضى، ومليء الفارغ، وتوفير المتطوعين لاستبدال الأنابيب وتحميلها، إلى جانب توفير بعض الأدوية للمرضى المحتاجين.من جانبه، قام الدكتور نادر مصطفى، نائب مدير المستشفى، بالتواصل مع مصنع مليء أنابيب الأكسجين لاستثناء الأنابيب الخاصة بالجمعيات الأهلية بههيا من الانتظار، وقام بشرح الوضع لملاك المصنع، وتم الدفع بأنابيب أكسجين، وسرعة توصيلها للمستشفى، وتم السيطرة على الوضع وإنقاذ الحالات.