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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا.. حزب يمينى متطرف يقترح تأسيس وزارة نزع الأسلمة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:18 ص
خيرت فيلدرز
خيرت فيلدرز
وكالات
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تقدم "حزب الحرية" الهولندي اليميني المتطرف بـ"مبادرة" مثيرة للجدل جديدة تقضي تأسيس وزارة ستتولى مهمة "نزع الأسلمة" في البلاد.

وجاءت المبادرة ضمن برنامج انتخابي مؤلف من أكثر من 50 صفحة نشره اليوم حزب PVV الذي يتزعمه النائب اليميني خيرت فيلدرز.

وتؤكد هذه الوثيقة سعي الحزب إلى "الحد من انتشار الأيديولوجيا الإسلامية" في هولندا وإغلاق الحدود أمام "الباحثين عن الحظ" والمهاجرين من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى سحب تصاريح الإقامة الممنوحة إلى اللاجئين السوريين.

وطالب الحزب في برنامجه بتأسيس "وزارة الهجرة والهجرة المعكوسة ونزع الأسلمة"، مشددا على ضرورة حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من الحق في التصويت.

ويتضمن برنامج الحزب بندا يطالب بإقامة مراسم رفع العلم الهولندي يوميا في مدارس البلاد وحظر أي برامج تعليمية إسلامية، رغم إبقاء البند الـ23 للدستور والذي يضمن حرية التعليم الخاص.

ويسعى الحزب، حسب برنامجه، إلى زيادة عدد ضباط الشرطة بواقع 10 آلاف شخص ونشر قوات الجيش "عندما يلزم الأمر ذلك" بهدف "استعادة الشوارع".

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