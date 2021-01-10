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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «فلسفة التاريخ»

الأحد 10/يناير/2021 - 12:20 ص
فلسفة التاريخ
فلسفة التاريخ
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "فلسفة التاريخ" للمؤرخ الفرنسي٬ جوستاف لوبون٬ وترجمة عادل زعيتر.

وبحسب الناشر: يعد هذا الكتاب آخر ما ألّفه جوستاف لوبون، فقد أتمّه قبل عام من وفاته، ويشتغل فيه على مفاهيم عامّة لفلسفة التاريخ؛ ونعني بها تفسير التاريخ الإنساني من وجهة نظر فلسفية. فالتاريخ، كما هو معلوم، يحوي مجموعة من المبادئ العامة التي تُكوّن فلسفته؛ والتي قد تتبدل بشكل طردي مع تغير تلك المبادئ.

ويحاول المؤلف عبر الكتاب تغيير الأفكار الكلاسيكية عن حوادث الحياة القديمة من خلال تحليلات تناقش الأفكار القديمة حول تاريخ الحياة وأصل الخليقة وتطورها فضلًا عن وضع مناهج تتمثل الوقائع وتستقرئ خلاصاتها على وفق أسس علميّة رصينة.

إن "فلسفة التاريخ" هو محاولة في الإعانة على فهم الحوادث التاريخية فهما صحيحًا حاليًا من التلفيق والكذب، مثلما هو محاولة لفهم المجتمع البشري ونموه وعوامل انحلاله واندثاره.

ويتعالق الكتاب بشكل جادِ مع فلسفة الطبيعة وعلاقتها بالتاريخ والتي يرى الكاتب أنها تختلف جذريًا عن باقي الفلسفات المكرسة.

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