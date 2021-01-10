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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض أحلامى للفنان محمد دسوقى بجاليرى جرانت

الأحد 10/يناير/2021 - 12:18 ص
معرض أحلامى
معرض أحلامى
نضال ممدوح
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يفتتح بجاليري جرانت بمقره الكائن بشارع الجمهورية٬ في الخامسة من مسـاء اليوم الأحد٬ معرض استعادي للفنان محمد دسوقي٬ والذي يقام تحت عنوان "أحلامي" ويستمر المعرض إلى 30 يناير 2021.

وعن أعمال الفنان محمد دسوقي٬ يقول الناقد كمال الجويلى: لوحاته الزيتية تأتي إليك من بعيد، عبر الزمان والمكان معًا٬ كأنما تتطلع الى مشهد يجتذبك من وراء غلالة شفافة فى زرقة سماء ضبابية وعبر طبقات من الفراغ المتد الى مرمى البصر.

فى لوحات "دسوقي" الزيتية ملامح متفردة تحمل شاعرية الموال وصوت الأرغول بهمس من يغنى لنفسه٬ ليعلو فوق الاحزان بقلب يعشق الحياة والبساطة الكامنة فى الإنسان.

ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين زوار المعرض، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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