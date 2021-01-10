فرنسا تقدم حظر التجول مدة ساعة فى 8 مقاطعات إضافية لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس تقديم بدء حظر التجول مدة ساعة (إلى السادسة مساء) في ثماني مقاطعات إضافية، لتنضم إلى 15 مقاطعة أخرى تواجه تسارع تفشي فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في تصريح له خلال زيارته خلال زيارة لتارب بجنوب غرب فرنسا، قال كاستكس، إنها "إجراءات صعبة لكنها ضرورية في مواجهة وباء لا يضعف، بل يتعزز في بعض مناطق البلاد".ومن أبرز المقاطعات التي ستنضم إلى هذا الإجراء اعتبارا من الأحد مقاطعة بوش دو رون التي تضم مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا.وجاء في بيان لرئيس الإدارة المحلية كريستوف ميرمان أن "السبب الرئيسي لهذا القرار هو رصد بؤرة عائلية موسعة في المقاطعة، جراء سلالة من الفيروس المتحور في بريطانيا".وتنضم هذه المقاطعات إلى المقاطعات الـ15 الخاضعة لهذا الإجراء منذ أسبوع ومعظمها في شرق فرنسا.