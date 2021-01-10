إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل وإحالتهما للتحقيق

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قبل قليل، إيقاف باسم سمرة، ورحاب الجمل، وتحويلهما للتحقيق.وقال «زكي»، في تصريح تليفزيوني لبرنامج «الحكاية»، مع عمرو أديب، إنهما لم يلتزما بتعليماته، ولذلك اتخذ قراره.جاء ذلك على خلفية خلافات أثناء بروفات فيلم «ديك العياط»، يشارك فيه نضال الشافعي، وعمر كمال، وحمو بيكا، ومن إنتاج فاطمة الليبية.