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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: 62290 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:42 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 62290 إصابة و1171 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62290، ليصل العدد الإجمالي إلى 8075998 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية في 7 يناير 87843 حالة، وفي 8 يناير 52035.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1171، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 202631 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا يوم 7 يناير 1524 حالة، وفي 8 يناير 962.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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