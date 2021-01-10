قرية تجمع91 ألف جنيه فى يوم واحد لدعم مصابى كورونا بالمنوفية

ضربت قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بالمنوفية مثلًا للوفاء والكرم بعد أن قام مجموعة من شبابها بعمل مبادرة لدعم أهالي قريتهم في أزمة كورونا، وجمعوا التبرعات من أهالي القرية لشراء أسطوانات أكسجين لتوفيرها للحالات المصابة بفيروس كورونا.وقال المهندس خالد دياب أحد أبناء القرية،، إنهم جمعوا مبالغ مالية قدرت بـ91 ألف جنيه في يوم واحد عن طريق حملة أمام المساجد قام بها شباب القرية كوسيلة لدعم مصابي كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير ما يقرب من 50 أسطوانة أكسجين لتكون دعمًا لحالات العزل المنزلي التي تواجه نقص الأكسجين في الدم.وأضاف أن جميع شباب القرية ساهموا في المبادرة، موضحًا أن المبادرة بدأت منذ الموجة الأولى لإنتشار فيروس كورونا من خلال توفير المستلزمات الطبية والوقائية للمصابين بالقرية، بالإضافة إلي صرف العلاج المخصص للمصابين بالمجان تسهيلًا عليهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.