الولايات المتحدة ترفع جميع القيود المفروضة على علاقاتها مع تايوان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفع جميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة سابقا على علاقاتها مع تايوان، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة ضربة جديدة من واشنطن للصين.وقال بومبيو، في بيان نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: "اليوم أعلن أني أرفع كل تلك القيود المفروضة ذاتيا"، مضيفا أنه "على وكالات السلطة التنفيذية اعتبار كل 'إرشادات الاتصال' المتعلقة بالعلاقات مع تايوان التي أصدرتها سابقا وزارة الخارجية.. لاغية وباطلة".وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي الأراضي الصينية، بينما تعتبر بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "الصين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا في السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر بين واشنطن وبكين، وهو ما يثير حفيظة الصينيين.