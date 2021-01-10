غدًا.. حمدى على الدين بضيافة مبادرة كل يوم شاعر أونلاين

يحل الشاعر حمدي علي الدين٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "علي الدين" قصائد شعرية من ديوانه: "سيرة الدنجوان".ومن إحدي قصائد الديوان نقرأ:قد أطلق الحكام صافرة اللعبلنبدأ فى اللعبووقفت بالمرمىأنا وحدى أراوغ كى أسددحاصرت عيناك خطوىفى دمى دب التعبوتشتت كل الكراتلتنظرىإنى أخاف إذا انفردتمسيرة الأشواق يحملها اللهبإنى أخاف وحولنا العشاقيشار إلي أن "حمدي علي الدين" سبق وصدر له من قبل ديوان بعنوان "متناثرات الروح" عن سلسلة إبداعات شرق الدلتا الثقافى عام 2007، وديوان "غمغمات طائر" صدر عن مكتبة الأسرة عام 2002.