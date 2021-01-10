غدًا.. حمدى على الدين بضيافة مبادرة كل يوم شاعر أونلاين
الأحد 10/يناير/2021 - 12:07 ص
نضال ممدوحطباعة
يحل الشاعر حمدي علي الدين٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "علي الدين" قصائد شعرية من ديوانه: "سيرة الدنجوان".
ومن إحدي قصائد الديوان نقرأ:
قد أطلق الحكام صافرة اللعب
لنبدأ فى اللعب
ووقفت بالمرمى
أنا وحدى أراوغ كى أسدد
حاصرت عيناك خطوى
فى دمى دب التعب
وتشتت كل الكرات
لتنظرى
إنى أخاف إذا انفردت
مسيرة الأشواق يحملها اللهب
إنى أخاف وحولنا العشاق
يشار إلي أن "حمدي علي الدين" سبق وصدر له من قبل ديوان بعنوان "متناثرات الروح" عن سلسلة إبداعات شرق الدلتا الثقافى عام 2007، وديوان "غمغمات طائر" صدر عن مكتبة الأسرة عام 2002.
ومن إحدي قصائد الديوان نقرأ:
قد أطلق الحكام صافرة اللعب
لنبدأ فى اللعب
ووقفت بالمرمى
أنا وحدى أراوغ كى أسدد
حاصرت عيناك خطوى
فى دمى دب التعب
وتشتت كل الكرات
لتنظرى
إنى أخاف إذا انفردت
مسيرة الأشواق يحملها اللهب
إنى أخاف وحولنا العشاق
يشار إلي أن "حمدي علي الدين" سبق وصدر له من قبل ديوان بعنوان "متناثرات الروح" عن سلسلة إبداعات شرق الدلتا الثقافى عام 2007، وديوان "غمغمات طائر" صدر عن مكتبة الأسرة عام 2002.