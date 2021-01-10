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تقارير ومتابعات

«لا نعرف مستحيلًا».. كيف دعّم لاعبو كرة القدم فريق المعجزات؟

الأحد 10/يناير/2021 - 12:06 ص
فريق المعجزات
فريق المعجزات
هاجر رضا
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7 لاعبين منهم 6 في الملعب بساق واحدة، مع حارس مرمى بيد واحدة ملتزم بمنطقة جزائه فقط لا يجوز له الخروج منها، هو تشكيل فريق كرة القدم لـ"المبتورين"، والذين يتنافسون ضد 7 نظراء لهم، في أول دورى تجريبى للعبة.

"مستحيل كلمة قالها الإنسان ليُبرر بها عجزه".. بتلك الكلمات بدأ محمود توفيق، الشهير بالراقص بالعكاز حديثه لـ"الدستور" عن الفريق.

وعن بداية إنشاء الفريق، قال محمود توفيق، إنه بعد التقاط صورة الصعود إلى المونديال، شاهد فيديو لمباراة نهائى أمم أوروبا لكرة القدم لمبتورى الساق بين تركيا وإنجلترا، فسأل نفسه: "ليه إحنا مش زيهم؟ ومعندناش فريق كده؟"، وبالفعل بدأ فى تأسيس أول فريق كرة قدم من متحدى الإعاقة، الذى كان مكوّنًا من 9 لاعبين، ثم زاد العدد إلى 65 لاعبًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف "توفيق": "لا يوجد اختلاف كبير بين فريق الأسوياء وفريقى (المعجزات)، بنشتغل بدنى وعضلى وتكتيك فى الملعب"، والفارق الوحيد هو وجود عامل مساعدة أثناء اللعب هو العكاز.

الأمر لم يقف عند هذا، بل قرر لاعبو كرة القدم من منتخب مصر دعمهم بشكل قوي، فقال لاعب الأهلي، مؤمن زكريا: "أنا بدعم فريق المعجزات إنه يكون أول فريق مصري بيلعب كورة برجل مبتورة".

وفي السياق ذاته، شجع محمود ترزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، جميع لاعبى فريق المعجزات على تحقيق البطولة الأفريقية ليثبت نفسه ويكون أول فريق مصري لكرة القدم من مبتوري القدم.

كما تحمس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للفكرة وعلى الفور جهز الأوراق ليكوّن فريقًا الكرة للقدم.

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