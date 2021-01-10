ضبط 10 أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة بانجو بأسيوط

شنت أجهزة الأمن بأسيوط حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أسفرت عن ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر و2 طن من ذات المخدر.وتمت الحملة برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى، حيث استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (10 بنادق آلية - 8 خزن - 350 طلقة من ذات العيار) بحوزة (10متهمين) من بينهم (4) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا.كما تم ضبط (7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر - كمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر) بحوزة (4 متهمين).تمكنت الحملة من القبض على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية (إطلاق أعيرة نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.