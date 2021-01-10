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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الـ37 من مسلسل «ضربة معلم»

الأحد 10/يناير/2021 - 04:37 ص
ضربة معلم
ضربة معلم
أمير محمد خالد
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عرضت قناة cbc الحلقة الـ37 من مسلسل "ضربة معلم" وحققت الحلقة ردود فعل قوية حيث تستمر أحداث المسلسل في الأشتعال والسخونة وتستعرض "الدستور" أهم ما جاء في الحلقة الجديد الذي عرضت.

ولقن "جابر" الذي يقدم شخصيته الفنان محمد رجب أهل العريس المتقدمين لـ"بسمة" والتي تقدم شخصيتها الفنانة الشابة منة لطفي وهي شقيقة جابر الصغرى درس في الأخلاق وذلك بسبب والد اعريس وزوجته تباهي التي تقدمها الفنانة رانيا فريد شوقي.

كما توفي يحيى وهو نجل "المعلم شردي" الأصغر والذي يقدم شخصيته الفنان رياض الخولي وأنهار أهل يحيى في مشهد مؤثر للغاية وسط صدمة شقيقه الأكبر وهو "منصور" والذي يقدم شخصيته الفنان محمد عز، كما جمع مشهد بين الفنان محمد نجاتي وزوجته في المسلسل ورد الذي تقدم شخصيته الفنانة مي سليم والتي تنتقده بسبب رضاه دائمًا بكل شئ قائله له: "عيبك دايما أنك بترضى بقليله وهو ده اللي محزني".

مسلسل "ضربة معلم" هو العمل الدرامي الثالث الذي يجمع كل من المؤلف أحمد عبدالفتاح والمخرج إسماعيل فاروق والفنان محمد رجب ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحمد نجاتي وهاجر أحمد ومي سليم وسلوي عثمان وانعام سالوسة ومن انتاج شركة سينرجي ويعرض علي قناة cbc.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية حيث يعاني من الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب.

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