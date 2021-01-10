اليوم.. إعلان الفنادق المشاركة فى مبادرة «شتى فى مصر»

تعلن اليوم الأحد غرفة المنشآت الفندقية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تحمل اسم "Egyptian Hotel Association"، أسماء الفنادق المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدعم حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على السفر، كما سيتم الإعلان عن أسعار الليلة السياحية بكل فندق.وستقوم وزارة الطيران المدني من خلال مشاركتها بالمبادرة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي لرحلات المنطلقة من القاهرة والإسكندرية إلى المقاصد السياحية المختلفة بكل من (الغردقة - شرم الشيخ- الأقصر -أسوان- مرسى علم).وقد حددت الوزارة أسعار تذاكر الطيران من القاهرة أو الإسكندرية إلى مدينة الأقصر 1500 جنيه مصري، ومن القاهرة إلى أسوان 1800 جنيه مصري، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو طابا 1800 جنيه مصري، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى علم 2000 جنيه مصري.