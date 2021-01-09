بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد الرحمة القبلى

صرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن لجنة أزمة كورونا قررت غلق مسجد الرحمة القبلي بـ«أبو شنب» بإدارة أوقاف أبشواي، لعدم التزام رواد المسجد بالإجراءات الاحترازية.وأوضح خلال تصريحه بأن ذلك بناء على ما ورد اليوم 9 يناير، من مديرية أوقاف الفيوم لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله تعالى.ودعا في تصريحه قائلًا: «نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء وأن يحفظ العباد والبلاد من مكروه وسوء».