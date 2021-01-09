وفاة والدة الفنان حسن الرداد

أعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته، منذ قليل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".وكتب "الرداد"، فى منشور له، "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى أطيب وأحن أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد مع السلامة يا ماما وسلامى لبابا وفادى وإن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة بإذن الله".