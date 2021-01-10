112 مليون دولار صادرات القطن المصرى خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع صادرات مصر من القطن إلى حدود 112 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 140.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 20.1% خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من السلع الزراعية بلغت 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 9.4%.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام.