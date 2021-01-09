تعقيم وتطهير العبارة النيلية لغرب أسوان (صور)

أجرت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان، برئاسة مصطفى حزين رئيس الوحدة، أعمال نظافة وتعقيم العبارة النيلية بالكامل، باعتبارها أحد وسائل الموصلات الأساسية لأهالى القرية.وجاءت أعمال النظافة من خلال استخدام أدوات ومعدات النظافة الخاصة بالعبارة، حتى تتم نظافتها كما ينبغي.ياتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، بالإضافة إلى إظهار المنظر الجمالى للعبارة.ويتم ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبناءً على تعليمات العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.