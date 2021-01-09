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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة»: محافظات القاهرة الكبرى الأعلى تلوثًا فى الهواء

السبت 09/يناير/2021 - 11:39 م
مصطفى مراد
مصطفى مراد
أريج الجيار
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قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن زيادة حركة سير المركبات تساهم في تلوث الهواء، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة الكبرى الأعلى تلوثًا نتيجة عوادم السيارات والانبعاثات الناتجة عن احتراق المحرك، وحرق المخلفات، والغازات الناتجة عن بعض المصانع.

وأضاف "مراد"، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن على المواطنين تقليل ركوب السيارات واللجوء إلى المشي واستخدام الدراجات الهوائية، كما يجب تحويل السيارات المتهالكة للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن نسب تلوث الهواء فى مصر شهدت انخفاضًا عقب الإجراءات التى تم اتخاذها نتيجة للتوجه نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أو المنظومة المتميزة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، أو من خلال مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمخلفات والتى تساهم فى الإدارة السليمة للمخلفات وبالتالى خفض نسب التلوث الناتجة عنها.

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