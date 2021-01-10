«احذروا تلك الصفحة».. «شوقى» يعلن المصادر الرسمية لأخبار وزارة التعليم

حذر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من إحدى الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والتى تنشر كل ألوان الشائعات وتثير البلبلة.وقال "شوقى"، فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، "أرجو الانتباه أن المصدر الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بالوزارة هو الموقع الرسمي للوزارة وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتي اللتي تقرأ منها الآن!".وأضاف الوزير قائلًا: أرجو عدم تداول أى معلومات بدون التحقق "أولا" من موقعنا:واختتم قائلًا: «إذا لم تجد الخبر على موقعنا فهو كاذب وإشاعة".