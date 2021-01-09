إنارة الطريق الصحراوي الشرقي ورفع 25 طن مخلفات بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لإنارة وصيانة الطريق الصحراوي الشرقي؛ للحد من وقوع الحوادث وحرصًا على أرواح المواطنين، كما تم تنظيم حملات لرفع المخلفات والقمامة والأتربة تم خلالها رفع 25 طن مخلفات.وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بإنارة الطرق العامة والخاصة داخل المحافظة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وتفاديًا للأخطاء المرورية ووقوع الحوادث.أوضح مصطفي الدبيكي، رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين قيام قسم الإنارة بأعمال صيانة وإنارة الطريق الصحراوي الشرقي اليوم بنزلة حسين، وجاري صيانة وإنارة الطريق العام من حديقة ٢٥ يناير حتى قرية زاوية سلطان.في سياق متصل، رفع قسم البيئة، التابع للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل 25 طن مخلفات وتراكمات يومية من نقاط التجمع بالقري والعزب التابعه لها؛ حفاظًا على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض والأوبئة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.