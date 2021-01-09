«التخطيط»: تطوير مداخل الإسكندرية بـ250 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة نفذت مشروعًا لرفع كفاءة مدخل مدينة الإسكندرية بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه، لافته إلى أن أعمال تنفيذ المشروع استغرقت ما يقارب 5 سنوات.وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع شمل تأهيل الطرق المؤدية للمدينة أمام كارفور، مرورًا بطريق قناة السويس، وصولًا إلى طريق الكورنيش وإصلاح الأرصفة، ورفع كفاءة الأنفاق وكبارى المشاة، وإصلاح المتهالك منها