جو بايدن: الرئيس الأمريكي ليس فوق القانون

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم السبت، إن رئيس الولايات المتحدة ليس فوق القانون، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.وأكد جو بايدن في تعليق مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، أن "العدالة تخدم الشعب ولا تحمي الأقوياء".وكان نواب جمهوريون وديمقراطيون دعوا دونالد ترامب إلى الاستقالة بعد أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس.والأربعاء، اقتحم مناصرون لدونالد ترامب مقرّ الكونغرس قبيل التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.وجاء ذلك بعد رفض الملياردير الجمهوري مجددًا الإقرار بهزيمته الانتخابية داعيا مناصريه خلال تجمّع قرب البيت الأبيض إلى التوجّه "سلميًا" إلى الكابيتول.وقال أمامهم: "لن تستعيدوا أبدا بلدنا وأنتم ضعفاء، عليكم إظهار القوة".ويغادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير، ليتسلم السلطة من بعده الرئيس ال46 للولايات المتحدة.