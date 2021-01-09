الإحصاء: 28.2 مليون نسمة قوة العمل بين المصريين غالبيتهم ذكور

كشفت إحصائية حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قوة العمل بين سكان مصر بالداخل يقدر بنحو 28.2 مليون نسمة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 28.4 مليون نسمة خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، من إجمالى 101 مليون نسمة.ولفتت الإحصائية إلى أن العدد الأكبر من قوة العمل تقع بين الذكور بعدد 23.7 مليون نسمة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 23.5 مليون نسمة خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، أما عن الإناث تراجعت قوة العمل بينهن من 4.9 مليون لـ 4.5 مليون.