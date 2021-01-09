إيقاف أعمال البناء المخالف بمركز ملوي (صور)

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، أعمال بناء مخالف كما أزالت حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمجلس قروى البرشا أوقفت أعمال بناء الدور الثاني بقرية البرشا، كما أزالت الوحدة المحلية بمجلس قروي تندة برئاسة فاتح عبد المهيمن، بالتعاون مع الجهات المعنية حالة مبانى مخالفة للقانون 119 بالتعدى على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المخالفين إلى مركز شرطة ملوى؛ لإحالتهم للنيابة العسكرية.