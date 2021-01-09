القبض على عاطل متهم بقتل عامل سكة حديد بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي، البست، عامل بهيئة السكة الحديد من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، أصيب على يد مسجل خطر ولقي مصرعه فور وصوله، بسبب خلافات سابقة مع نجل المجني عليه والتي نتج عنها الحكم على القاتل بالحبس.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، بوصول "ط،أ،ع" 55 عامًا، عامل بهيئة السكة الحديد، مقيم قرية عرب الرمل، دائرة مركز قويسنا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، مصابًا بطلقات خرطوش توفى على إثرها وفشلت َمحاولة إنقاذه.وأعدت إدارة البحث الجنائي، بالتعاون مع وحدة مباحث قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس المباحث، الأكمنة الثابتة والمتحركة أسفرت عن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.