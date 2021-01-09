انجي علاء: «كوفيد 25» سيعرض على 15 حلقة في رمضان 2021

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، أن مسلسل «كوفيد ٢٥» سيعرض في رمضان ٢٠٢١ على ١٥ حلقة، نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته التي تتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب، وجار التحضير استعدادا لانطلاق التصوير.وأضافت إنجي في تصريحات صحفية أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات، مشيرة غلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.«كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.