«التعليم» تكشف حقيقة عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في 23 يناير

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ من المنزل عبر التابلت.‏وأكد الوزير ‏في تصريحات له أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، محذرا من الانسياق وراء الشائعات.‏وناشد وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب بمتابعة الأخبار الرسمية التي يتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على فيس بوك، مشددا أن الوزارة تعلن جميع قراراتها الجديدة في بيانات رسمية للرأي العام.