قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانات ثالثة ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا وجهته لجميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي.وقالت الوزارة في خطابها: «تمهيدا لتجهيزات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ وحرصا على ضمان دقة بيانات الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام فقد تقرر إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الصف الثالث الثانوي بتسجيل الاستمارة الالكترونية بداية من الأحد ١٠ يناير».وأضافت: «علما بأن التسجيل الالكتروني بداية من العام سيتم باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب ويمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب الرسمي الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي وخاص ومنازل)».