رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانات ثالثة ثانوي

السبت 09/يناير/2021 - 10:56 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا وجهته لجميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وقالت الوزارة في خطابها: «تمهيدا لتجهيزات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ وحرصا على ضمان دقة بيانات الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام فقد تقرر إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الصف الثالث الثانوي بتسجيل الاستمارة الالكترونية بداية من الأحد ١٠ يناير».

وأضافت: «علما بأن التسجيل الالكتروني بداية من العام سيتم باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب ويمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب الرسمي الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي وخاص ومنازل)».

موضوعات متعلقة

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

حقيقة استبعاد باسم سمرة من «ديك العياط» بعد أزمته مع رحاب الجمل

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«فريبا» تطلق رواية «امرأة من طهران»

«المتحولون دينيا مذهبيا».. كتاب يسرد تاريخ التحول في عالمنا العربي

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

أمهات الأدباء 11| والدة صلاح جاهين.. استقالت لتتفرغ لتربيته وتعليمه