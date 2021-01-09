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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء» يرصد أسعار مواد البناء

السبت 09/يناير/2021 - 10:51 م
مواد البناء
مواد البناء
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متوسطات أسعار مواد البناء التى حققت نوعًا من الاستقرار بنهاية عام 2020، فيما عدا الحديد والخشب، تزامنًا مع حالة الركود التى شهدها قطاع التشييد والبناء على خلفية إيقاف تراخيص البناء لعدة أشهر سابقة.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، ارتفاع متوسط سعر بيع حديد التسليح إلى 11907.16 جنيه للطن فى شهر ديسمبر 2020 مقابل 10257.16 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 16.09% بينما كان متوسط سعر البيع 10978.63 جنيه فى ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 8.46%.

كما ارتفع متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب لـ 4253 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 مقابل 4000 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 6.33%، بينما كان متوسط سعر البيع 4000 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 6.33%.

وبلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى 45.14 جنيه لكل 50 كجم فى شهر ديسمبر 2020بدون تغير عن شهر نوفمبر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع 47 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.96%.

وبلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش لـ 80.34 جنيه للمتر المسطح فى شهر ديسمبر 2020 بدون تغير عن شهر نوفمبر 2020، بينما كان متوسط سعر البيع 76.82 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 4.58%.

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