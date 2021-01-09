«فريبا» تطلق رواية «امرأة من طهران»

صدر حديثا عن «الربيع» للنشر والتوزيع، وضمن مشروعها لترجمة الأدب الإيراني رواية «امرأة من طهران» للكاتبة «فريبا وفي» وترجمة المترجم والاكاديمي المغربي أحمد موسى.وتعد رواية «امرأة من طهران» نموذجا آخر للروايات النسائية في إيران بطلتها ربَّة منزل تمثل صوت المرأة الإيرانية المعاصرة وتنقل همومها اليومية، حيث تسردُ قصةَ امرأةٍ مع طفليها الصغيرين، حصلت بعد طول مُعاناة وتشرُّد على بيتٍ من خمسين مترًا، فلم تسعها الفرحة، غير أن فرحتها لن تدوم طويلًا، إذ سرعان ما يُقرر زوجها عرض البيت للبيع ليهربوا إلى كندا!يذكر أن الروائية «فربيا» في وُلِدَتْ عام 1963م، بمدينة تبريز شمال غرب إيران، وتُقيم بالعاصمة طهران، وفازت بعدة جوائز أدبية في إيران وخارجها، كما فازت بالجائزة الأدبية لمؤسسة ليتبروم في ألمانيا عام 2017م.وتُرجِمَت أعمالها إلى لغات عِدَّة كالروسية والسويدية والعربية والتركية والكردية واليابانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وأبدت تعلُّقًا بالكتابة القصصية منذ فترة شبابها، ونشرت عددًا من قصصها في النشرات الأدبية المعروفة.